Calciomercato Lazio: Tare al lavoro per i rinforzi

Una Lazio uscita vittoriosa dalla finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, e con poco margine di svantaggio in campionato proprio dai bianconeri e dall’Inter, è costretta a guardare avanti e puntare a salire un gradino in più per avvicinarsi ai vertici del calcio italiano, ma anche internazionale.

Per farlo la dirigenza dovrà impegnarsi sul mercato, magari già quello invernale, visto che nella scorsa estate i biancocelesti di mercato vero praticamente non ne hanno fatto a parte l’arrivo di Manuel Lazzari dalla SPAL. Il Direttore sportivo laziale, Igli Tare, ha fatto alcune considerazioni sulla crescita della squadra: “Per arrivare dove vogliamo, dobbiamo fare un passo in avanti tutti“.

Il diesse ha anche aggiunto: “Non parlo solo della squadra, ma anche dell’ambiente, perché i ragazzi hanno bisogno del sostegno del pubblico. Siamo ancora molto lontani da quello che merita questo gruppo. È un percorso molto lungo. Noi dobbiamo cercare di fare sempre il meglio, di onorare la maglia e dominare le partite, e piano piano la gente deve capire e tornare a essere presente. A me piacciono molto i modelli inglese e tedesco, a qualsiasi ora si giochi lo stadio è sempre pieno, anche contro squadre di terza categoria. Dobbiamo migliorare perché c’è tanto margine: ci saranno molte battaglie da affrontare“.