Calciomercato Juventus: Dani Olmo si propone ai bianconeri

Dopo la scoppola presa in Supercoppa dalla Lazio alla Juventus qualcuno ha probabilmente capito di avere sbagliato alcune scelte di mercato. Le polemiche piovute sull’allenatore Maurizio Sarri sono ben note, per una formazione iniziale decisa non pensando al tipo di avversario che si andava ad incontrare, ma ora la dirigenza deve guardare avanti e trovare le giuste soluzioni.

Il mercato è alle porte e, a meno di sorprese, il club non si muoverà sul mercato in entrata. Quindi tutta l’attenzione si sposta a quello che si potrebbe concretizzare la prossima estate. Tra i nomi seguiti c’è quello di Dani Olmo, esterno offensivo spagnolo della Dinamo Zagabria, che nella scorsa estate era stato accostato a club italiani.

Il calciatore, dopo essere stato vicino al Milan, ha parlato del suo futuro evidenziando il suo interesse per la Serie A italiana: “Seguo molto il calcio italiano. È quello più vicino alla Croazia e trasmettono tutte le partite in televisione. E’ un campionato molto attraente. Da sempre ho ammirato grandi squadre come la Juventus e il Milan. Ma anche l’Inter, la Roma e il Napoli: sono squadre che giocano bene a calcio. La serie A è molto avvincente, mi piace molto e ci sono squadre che danno spettacolo. Se mi piacerebbe giocarci? Vedremo, la serie A italiana è uno dei migliori campionati del mondo. Mi piacerebbe giocare in un club che punti fortemente su di me, creda nelle mie capacità“.