Calciomercato Genoa: Radu tornerà all'Inter a fine stagione

Il Genoa non sta attaversando un buon momento. La squadra, nonostante i rinforzi estivi che sembravano di alto livello, non ha trovato i giusti equilibri perdendosi partita dopo partita. La classifica di questa sosta natalizia parla chiaro e sarà necessario che la dirigenza intervenga con decisione sul mercato.

Alla squadra servono giocatori concreti soprattutto in attacco dove sono venuti a mancare proprio quei gol decisivi che in molti avrebbero invece voluto vedere. La difesa può sempre contare su un numero uno affidabile con Andrei Radu, ma il portiere di proprietà dell’Inter a fine stagione farà ritorno ad Appiano Gentile.

A confermarlo ci ha pensato il suo procuratore, Oscar Damiani, che ha spiegato: “Un ritorno di Andrei Radu all’Inter già a gennaio? Sinceramente non mi risulta questa cosa. Il ragazzo sta giocando titolare e facendo bene al Genoa. Non avrebbe tanto senso spostarlo a gennaio. Rimarrà in Liguria. A giugno? Rientrerà all’Inter come stabilito“.