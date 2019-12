Real Madrid: Paul Pogba rimane l'obiettivo numero uno

Da tempo si parla del futuro di Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United non sembra più intenzionato ad aspettare e per lui si profila la cessione. In quest’ultimo periodo per l’ex juventino ha preso la parola a più riprese il tecnico dei “Red Devils”, incensando il ragazzo quasi a volerlo convincere a rimanere in Premier League.

Ole Gunnar Solskjaer, parlando del transalpino, ha detto: “Pogba? Quando gioca riesce a dare molto alla squadra. Il ruolo? Può giocare ovunque, è un centrocampista box-to-box. Può andare profondo o giocare palla lunga. Può salire o giocare l’uno-due nello stretto. E’ questa la bellezza di Pogba, è il miglior centrocampista a tutto tondo del mondo“.

Parole sicuramente di stima, ma che non avrebbero spostato il pensiero del giocatore sul proprio futuro. Pogba ha intenzione di raggiungere Zinedine Zidane al Real Madrid e il desiderio sarebbe quello di poterlo fare immediatamente. Ora la palla passerà alla dirigenza spagnola che, si dice, sia già pronta a mettere sul piatto una offerta molto importante.