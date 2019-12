Calciomercato Sampdoria: Antonio Cassano vicino ai blucerchiati

Mentre in casa blucerchiata si cominciano i preparativi per le festività natalizie, da qualche altra parte il presidente Massimo Ferrero è al lavoro per trovare una nuova struttura alla società. Tra i nomi accostati alla dirigenza della Sampdoria anche quello di un grande ex come Antonio Cassano.

Il barese, dopo avere detto addio al calcio giocato, potrebbe essere pronto dal rientrare nel mondo che ha sempre amato come dirigente. A poterlo sostenere proprio Ferrero che è sempre stato un grande ammiratore dell’ex attaccante. Cassano non parla, mentre il numero uno della Doria ha fatto capire che le parti sono in avvicinamento.

“Con Antonio ci siamo dati appuntamento a giugno. Cassano è il mio amore da sempre, è una testa matta ma anche una persona intelligente che conosce il calcio. E’ un po’ prematuro parlarne, le cose non si dicono, ma si fanno“, ha dichiarato il presidente della Sampdoria. Cassano, che recentemente ha superato il corso da Direttore sportivo sembra pronto per indossare i panni del dirigente.