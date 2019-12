Mondiale per club: Liverpool-Flamengo 1-0, Reds sul tetto del Mondo

Il Mondiale per Club si è concluso con il successo del Liverpool. La formazione inglese, che era opposta ai brasiliani del Flamengo, dopo una faticosa sfida è riuscita a conquistare il trofeo trovando la rete decisiva nei tempi supplementari. A Doha la squadra di Jurgen Klopp ha messo le mani sul primo titolo intercontinentale nella storia della squadra inglese.

Al ‘Khalifa Stadium’ le due formazioni si sono affrontate con grande tattica che ha visto un primo tempo decisamente equilibrato, poi, nella ripresa, i britannici trovano un palo con il brasiliano Firmino e vanno più volte vicini al vantaggio ma senza riuscirci. I sudamericani non trovano mai il bandolo della matassa e così, ai tempi supplementari (99′ minuto) sempre Firmino trova il gol della vittoria. Il Liverpool vince il trofeo al suo quarto tentativo. Poca fortuna per Gabigol, praticamente mai pericoloso, e per il suo Flamengo è solo una grande delusione.

IL TABELLINO

LIVERPOOL-FLAMENGO 1-0 dts

Marcatori: 9′ pts Firmino (L)

Liverpool (4-3-3): Alisson; Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita (10′ pts Milner), Henderson, Chamberlain (31′ st Lallana); Salah (15′ sts Shaqiri), Firmino (1′ sts Origi), Mané. A disp.: Adrian, Lonergan, Wijnaldum, Jones, Hoever, Elliott, Van den Berg, Williams. All.: Klopp

Flamengo (4-2-3-1): Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marì, Filipe Luis; Willian Arao (15′ sts Berrio), Gerson (13′ pts Lincoln); Everton Ribeiro (37′ st Diego), De Arrascaeta (32′ st Vitinho), Bruno Henrique; Gabigol. A disp.: Batista, Cesar, Rodinei, Rene, Reiner, Piris da Motta, Matheus Thuler, Rhodolfo. All.: Jorge Jesus

Ammoniti: Mané, Salah, Firmino, Milner (L); Vitinho, Diego (F)

Espulsi: nessuno

Arbitro: Al Jassim (Qatar)