Manchester United: Pogba non lascerà i Red Devils

Il futuro di Paul Pogba continua ad essere in bilico. Secondo le indiscrezioni di mercato il centrocampista francese, attualmente in forza al Manchester United, potrebbe essere destinato a lasciare la Premier League per approdare, per la prima volta in carriera, nella Liga spagnola alla corte del Real Madrid del presidente Florentino Perez.

Il giocatore ha più volte fatto capire che il suo futuro sarà lontano dal suo attuale club con una preferenza assoluta per il connazionale Zinedine Zidane, attualmente proprio alla guida delle “Merengues”. In queste ultime ore, però, il tecnico dei “Red Devils”, Ole Gunnar Solskjaer ha preso la parola per blindare il centrocampista transalpino.

L’ex giocatore dello United ha dichiarato: “Pogba ha bisogno di tempo per mettersi in forma, ma farà la differenza per noi. Sappiamo di avere uno dei migliori giocatori al mondo quando gioca bene ed è in forma. Quando è stato bene, ha fornito alla squadra prestazioni fantastiche“. Il Manchester United ha deciso di tornare a fare investimenti sul mercato e questo potrebbe essere un ostacolo nei piani di mercato della società “Blanca”.