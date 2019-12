Calciomercato Cagliari: Nandez potrebbe dire addio

In casa Cagliari, nonostante la stagione sia la migliore degli ultimi anni, c’è un pensiero che non tiene sereno l’ambiente rossoblu. La questione riguarda il centrocampista Nahitan Nandez, calciatore che il club del presidente Tommaso Giulini in estate aveva prelevato dagli argentini del Boca Juniors.

La vicenda riguarderebbe un mancato rispetto delle clausole contrattuali sui diritti d’immagine del calciatore uruguaiano, e, per come riportato qualche giorno fa da “La Gazzetta dello Sport”, il club sardo sarebber atteso in Tribunale il prossimo 14 gennaio. La vicenda potrebbe proseguire in ambito giuridici, ma nel contempo il giocatore potrebbe anche lasciare la Sardegna.

Pablo Betancourt, agente di Nandez, sarebbe infatti pronto a portare il suo assistito in una nuova squadra; il centrocampista, infatti, ha molto mercato e club di prima fascia avrebbero chiesto informazioni sul suo attuale status. Il procuratore starebbe parlando in particolare con club prestigiosi come Inter, Napoli e Roma tutte interessate ad avere il mediano già a gennaio. La valutazione del centrocampista è vicina ai 40 milioni di euro.