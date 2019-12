Calciomercato Juventus: Cristiano Ronaldo rimarrà in bianconero

Nelle passate settimane qualcuno ha voluto mettere in discussione il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ma il matrimonio del portoghese con la “Vecchia Signora” rimane forte. Non esistono crepe nel rapporto e il fenomeno lusitano vuole continuare a giocare a Torino con l’intenzione di alzare altri grandi trofei.

“CR7” è arrivato alla Continassa come chi dovrà riportare la Juventus sul tetto d’Europa e del Mondo, ma per vincere non è sufficiente un solo giocatore, ma un sistema di gioco con undici grandi professionisti. E per questo motivo Ronaldo ha scelto i bianconeri, in quanto consapevole del programma del club.

Nel frattempo a spegnere i rumors negativi sull’attaccante ex Real Madrid ci ha pensato personalmente Jorge Mendes, storico procuratore del giocatore, chiarendo che non ci sono problemi, e che anche il prossimo anno la punta sarà in bianconero: “Ronaldo resterà alla Juve anche l’anno prossimo“. Parole confermate anche dallo stesso Direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici.