Calciomercato Juventus: Rakitic piace a Paratici

La situazione del momento della Juventus non è delle più entusiasmanti. La squadra bianconera arriva da due partite in campionato che hanno portato solo un punto. Sassuolo e Lazio hanno messo in luce alcuni problemi della formazione allenata da Maurizio Sarri che per qualcuno potrebbe essere messo in discussione in caso di altri passi falsi.

Nel frattempo, nonostante le parole contrarie, la dirigenza juventina starebbe lavorando per trovare almeno un rinforzo sul mercato, un giocatore in grado di dare equilibrio al centrocampo della “Vecchia Signora”. Ecco così spuntare nuovamente il nome di Ivan Rakitic, giocatore che sembra essere finito fuori dalle rotazioni del tecnico del Barcellona Ernesto Valverde.

Proprio Rakitic è stato accostato anche all’Inter, ma attenzione alla Juventus che con il Direttore sportivo Fabio Paratici potrebbe tentare l’assalto a sorpresa. Il giocatore del Barcellona, nel frattempo, ha dichiarato: “Negli ultimi mesi sono successe tante cose. A volte succedono cose che non si vogliono o non si possono capire e bisogna accettarle. Però io ho pensato a lavorare e a guadagnarmi il posto in squadra. Nessuno mi regalerà niente, ma se posso giocare, non c’è posto migliore del Barcellona“.