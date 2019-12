Calciomercato Fiorentina: Dzyuba dello Zenit idea per gennaio

La Fiorentina sta avendo particolare difficoltà in un momento che potrebbe essere decisivo per molti. L’allenatore Vincenzo Montella sembra a tempo e secondo i ben informati il suo esonero sarebbe praticamente programmato per fine mese. Situazione diversa per alcuni giocatori che in terra toscana non hanno avuto particolare fortuna.

Ma per la società la prima cosa cui pensare sarà quella di rinforzare l’attuale organico. Al momento si pensa alla possibilità di portare al “Franchi” un attaccante di peso, un giocatore che sia in grado di far salire la squadra e al tempo stesso di andare alla conclusione con una certa capacità realizzativa.

Ecco così spuntare l’attaccante Artem Dzyuba, punta dello Zenit San Pietroburgo che si trova in scadenza di contratto con la società russa. Il giocatore, trentuno anni moscovita, aspetta una chiamata dopo il prestito alla formazione dell’Arsenal Tula. La Fiorentina potrebbe arrivare all’attaccante con un esborso minimo.