Calciomercato Juventus: Milinkovic-Savic diventa possibile

La caduta della Juventus in casa della Lazio ha fatto capire a molti che i bianconeri non sono più la formazione della passata stagione. Lo scudetto per le avversarie non è più una chimera e se a Torino qualcosa non cambierà allora a fine stagione si potrebbe assistere a un cambio ai vertici del calcio italiano.

E questo a messo in allarme la dirigenza juventina che non ha nessuna intenzione di abdicare nonostante gli otto scudetti consecutivi. La “Vecchia Signora” vuole vincere ancora e per farlo è al lavoro per portare alla Continassa altri giocatori di qualità internazionale. Tra quelli cercati ci sarebbe anche quel Sergej Milinkovic-Savic che alla Juventus ha fatto male proprio nell’ultima sfida all’Olimpico.

Il giocatore, a chi gli chiedeva di un futuro alla Juventus, ha risposto dicendo: “Io sarei titolare alla Juventus? Boh, bella domanda. Per adesso sono alla Lazio e penso solo a questo, poi non si sa mai”. Il Direttore sportivo della società bianconera, Fabio Paratici, ha risposto dicendo: “L’infortunio di Khedira può capitare, abbiamo altri centrocampisti molto bravi. Non siamo preoccupati più di tanto. Milinkovic-Savic? E’ un bravo giocatore, ma è un calciatore della Lazio“.