Calciomercato Fiorentina: Milenkovic verso l'Atletico Madrid

In casa Fiorentina si sta attraversando un momento non semplice. La squadra fatica a fare punti e la tifoseria comincia a spazientirsi. Dall’estate dei grandi annunci, compreso l’arrivo di Ribery e la riconferma di Chiesa in maglia viola, ora le cose sembrano cambiate come se fossero passati anni luce.

La squadra agli ordini di Vincenzo Montella dimostra di avere grandi lacune soprattutto alla luce dell’impiego in prima squadra di molti giovani della Primavera. Ecco perchè alcuni dei big della squadra starebbero cominciando a valutare la possibilità di cambiare aria, magari già nel corso del prossimo mercato di riparazione di gennaio.

E’ il caso del difensore Nikola Milenkovic che non vede di buon occhio il momento della squadra. Il giocatore è seguito da molto vicino dall’Atletico Madrid di Diego Simeone e starebbe valutando concretamente l’ipotesi cessione. Per il calciatore la dirigenza iberica sarebbe pronta a mettere sul piatto dell’offerta 30 milioni di euro, cifra che potrebbe fare vacillare la dirigenza toscana. Se il difensore chiederà la cessione a quel punto non ci sarà più molto da fare, ma fino a quel momento la società viola cercherà di trattenere il campione serbo.