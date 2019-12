Calciomercato Lazio: Tare spegne le trattative in entrata

La Lazio sta vivendo un momento importante a livello di classifica, una posizione che ovviamente i tifosi e la società sperano di confermare da qui alla fine della stagione. Da tempo, infatti, i biancocelesti inseguono la qualificazione in Champions League, un sogno che permetterebbe al presidente Claudio Lotito di riconfermare anche un campione come Sergej Milinkovic-Savic.

Intanto a Gennaio, per come sottolineato anche dal Direttore sportivo laziale Igli Tare, la società romana non farà mercato in entrata, ma solamente in uscita: “Ho sempre detto che il mercato di gennaio è un mercato di riparazione. In questo momento la priorità non sono gli acquisti ma le altre cose, come i calciatori che non trovano spazio e devono andare altrove“.

Il Diesse albanese ha concluso: “Mai dire mai, ma non abbiamo la necessità di fare acquisti in questo momento“. La Lazio sta ‘funzionando’ bene e Lotito non sembra avere nessuna intenzione di fare mosse avventate che potrebbero compromettere l’equilibrio all’interno dello spogliatoio. La Lazio però rimane vigile nel caso si presentino opportunità irrinunciabili.