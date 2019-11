Calciomercato Fiorentina: Chiesa ora è diventato un caso

Rocco Commisso, arrivato alla Fiorentina per prendere il posto della famiglia Della Valle, nella scorsa estate era riuscito a trattenere in maglia viola l’attaccante italiano Federico Chiesa. Il calciatore sembrava destinato a vestire la maglia bianconera della Juventus, ma la nuova proprietà ha bloccato ogni cosa.

Ora, a distanza di alcuni mesi, per il giocatore potrebbe presentarsi nuovamente l’opportunità di cambiare maglia. Il ragazzo non sembra essere intenzionato a rimanere troppo a lungo in terra toscana tanto che per qualcuno potrebbe arrivare il divorzio subito nel corso del prossimo mese di Giugno.

Proprio il presidente della Fiorentina, Commisso, parlando del talentino viola, ha detto: “Chiesa sa quanto è importante, sa che da parte nostra, in particolare da parte mia, non c’è mai stata una critica, una parola negativa contro di lui però siamo una squadra e bisogna giocare insieme. E’ importante per la città e i tifosi. Credo che un giorno di questi parlerò con Enrico: non lo conosco e non ci ho mai parlato“.