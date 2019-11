Europa League: Lazio-Cluj 1-0, Correa segna per una flebile speranza

La Lazio dopo tante amarezze riesce a vincere nuovamente una sfida in Europa League. La squadra di Simone Inzaghi, uscita con le ossa rotte dalla doppia sfida contro il Celtic di Glasgow, ha tirato fuori gli attributi nella sfida casalinga contro il Cluj portando a casa un successo che le permette ancora di sperare nella qualificazione.

I sedicesimi di finale, va detto, sono quasi una chimera, ma avere visto la squadra biancoceleste concentrata per tutto l’incontro dell’Olimpico aumenta fin da subito l’amarezza per quanto lasciato per strada. Inzaghi ringrazia l’attaccante Correa autore del gol vittoria che restituisce ai romani un sorriso.

IL TABELLINO

LAZIO-CLUJ 1-0

Marcatori: 24′ Correa

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto (35′ st Patric), Jony (30′ st Lulic); Adekanye (20′ st Caicedo), Correa. A disp.: Guerrieri, Alia, Luiz Felipe, Falbo. All.: Inzaghi.

Cluj (4-3-3): Arlauskis; Mike, Boli, Burca, Camora; Bordeianu (17′ st Deac), Djokovic, Culio; Peteleu (28′ st Susic), Omrani, Paun (20′ st Traorè). A disp.: Fernandez, Pascanu, Golofca, Hoban. All.: Petrescu.

Ammoniti: Adekanye (L); Djokovic, Traoré (C)

Espulsi: nessuno

Arbitro: Palabiyik (Turchia)