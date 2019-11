Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic va lasciato tranquillo

La Lazio sta dimostrando di avere un organico in grado di lottare per un posto nella prossima edizione della Champions League. Fino a questo momento i ragazzi allenati da Simone Inzaghi hanno fatto vedere cose egregie, ma il cammino verso l’ambito traguardo è ancora molto lungo e ricco di ostacoli.

Nel frattempo non vanno dimenticate le situazioni di mercato che a gennaio non dovrebbero cambiare più di tanto l’assetto della formazione biancoceleste, ma che a Giugno potrebbero portare all’addio di un campione come Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, che è seguito da molti club italiani e stranieri, al momento non sta pensando ai rumors, ma solo a fare bene in campo.

Radomir Antic, storico allenatore di Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, in merito al centrocampista della Lazio ha sottolineato: “Il problema coi giovani è questo: ha fatto benissimo coi ragazzi ed è stato sovraesposto. Uno della sua età deve stare nelle mani di rappresentanti che non lo mettano sempre sul mercato. Non gli lasciano tranquillità, anche con la Nazionale si discute della sua titolarità: con l’ex commissario tecnico non è stato neanche convocato, sembra ci sia stato qualcosa“. Milinkovic-Savic potrebbe essere uomo mercato nella prossima sessione estiva.