Calciomercato Genoa: Agudelo pensa solo al Grifone

Il Genoa, che sta cercando di risalire la classifica in campionato ha tra le proprie fila alcuni giocatori dal sicuro avvenire sui quali si sono già portate alcune big. Tra i tesserati del “Grifone” va evidenziata la crescita del centrocampista Kevin Agudelo per il quale si parla di un futuro lontano dalla liguria.

Il ragazzo ha però allontanato tutti i rumors concentrandosi solamente sul Genoa: “Fin da quando sono arrivato sapevo che mi sarebbe servito del tempo per ambientarmi, dalla Colombia all’Italia è molto diverso e ne ero consapevole. Ho trovato aggressività e tattica, ma col passare delle partite e giocando mi sento sempre meglio. In 4-5 partite ho giocato molto e per questo mi sento meglio, trovando anche la miglior condizione. Posso dire che per questo sono felice e penso solo a lavorare ancora“.

Agudelo ha anche aggiunto un ulteriore pensiero: “La mia posizione in campo? Da centrocampista mi trovo bene, lì posso sviluppare il mio gioco e cambiare ritmo. Però che sia sull’esterno o al centro per me non cambia molto, dove mi mettono sto bene. Ci saranno partite in cui servirà più attenzione difensiva e partite in cui avrò maggiore libertà, ma mi sento bene in entrambe le situazioni. Io provo sempre a dare il massimo per una squadra che mi ha accolto al meglio e per una città in cui mi trovo benissimo“.