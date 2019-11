Stephanie Breitner: il comunicato della Fiorentina Women's

La Fiorentina Women’s vuole vincere il suo primo scudetto della storia e per farlo sarà necessario superare la corazzata Juventus Women e la concorrenza di altri club ampiamente preparati per conquistare il tricolore come Roma Femminile e Milan Femminile. La formazione viola, che vanta già l’esperienza della passata stagione, si sente in grado di arrivare allo scudetto.

E tra le protagoniste dell’attuale campionato va annoverata anche Stephanie Breitner, classe 1992 di Heidelberg, che purtroppo ha avuto un inaspettato stop a causa di un infortunio che si è presentato in questi ultimi giorni. La giocatrice, che stava dando il proprio contributo alla squadra toscana dovrà così fermarsi.

La tedesca, centrocampista di forza a qualità, come riportato dal comunicato del club “Gigliato” ora è ferma ai box ed ha già avviato la fase riabilitativa. Nella nota è possibile leggerE: “ACF Fiorentina comunica che la calciatrice Stephanie Breitner, a seguito dello scontro di gioco avvenuto in occasione dell’incontro di sabato scorso contro il Milan è stata sottoposta ad accertamenti clinici che hanno evidenziato un’infrazione dell’apice del malleolo peroneale destro. La calciatrice ha già iniziato il percorso terapico di recupero“.