Calciomercato Juventus: Pogba può tornare grazie a Mandzukic ed Emre Can

La Juventus sta proseguendo nel proprio lavoro in ottica mercato futuro, un mercato che potrebbe avere alcuni step obbligati per arrivare al prossimo grande rinforzo. La linea dirigenziale starebbe pensando infatti al ritorno di un grande ex come il centrocampista Paul Pogba, che ha ampiamente annunciato di voler lasciare il Manchester United.

Per il campione del Mondo di Russia 2018 è pronto il Real Madrid del presidente Florentino Perez, con uno Zinedine Zidane pronto ad abbracciare il proprio connazionale, ma attenzione alle mosse del Direttore sportivo della “Vecchia Signora” Fabio Paratici che avrebbe già avviato i dialoghi per uno scambio clamoroso.

La dirigenza torinese, infatti, avrebbe messo sul piatto dell’offerta i cartellini dell’attaccante croato Mario Mandzukic e del centrocampista tedesco Emre Can, due giocatori che non rientrano nei piani tecnici di Maurizio Sarri. I due, oltre ad un conguaglio economico importante, servirebbero proprio per il ritorno del “Polpo” alla Continassa. La trattativa sull’asse Manchester-Torino prosegue e c’è già chi attende la fumata bianca per il prossimo mese di gennaio.