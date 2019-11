Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic può restare, ecco in che modo

La Lazio sta attraversando un buon momento e con l’attuale posizione di classifica tutti cominciano a pensare che questa potrebbe essere l’annata buona per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. Tra i protagonisti di questa prima parte di campionato c’è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic che in estate sembrava destinato a lasciare Formello.

Il centrocampista serbo sta dimostrando di essere tornato su ottimi livelli e che il futuro è nelle sue mani. Il giocatore piace da tempo a club europei importanti, comprese le italiane Inter e Juventus, ma per lui potrebbe essere possibile anche rimanere alla corte del presidente biancoceleste Claudio Lotito.

Milinkovic-Savic ha fatto capire che con la Champions League il suo futuro potrebbe essere ancora alla Lazio. Il mediano offensivo vuole giocare la massima competizione europea e questo potrebbe convincerlo a partire in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo. Proprio Milinkovic-Savic ha detto: “Abbiamo iniziato a giocare bene, ottenendo quattro vittorie consecutive in campionato. I risultati non sono arrivati in Europa League, ma ora è il momento di pensare alla Serie A dove l’obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro. L’obiettivo è sempre questo, negli ultimi anni l’abbiamo fallito, ma in questa stagione abbiamo la qualità per centrarlo“.