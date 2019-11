Calciomercato Napoli: Berge possibile, ma c'è la Fiorentina

La Fiorentina dopo il clamoroso ko in casa del Cagliari deve ora trovare un equilibrio per il prosieguo della stagione. Vincenzo Montella non è sotto esame, ma la dirigenza sa che per migliorare serviranno nuovi innesti. Tra i nomi accostati alla società toscana anche quello di Sander Berge, attualmente in forza al Genk, ma attenzione al Napoli che sta seguendo il giocatore già da alcuni mesi e sembra intenzionato a fare la sua mossa il prima possibile.

Dimitri De Condé, Direttore sportivo del club belga ha parlato proprio del calciatore, che oltre ai viola interessa anche al Napoli: “Ho letto in giro che il Napoli lo ha bloccato, non è così. Che il Napoli sia interessato a Sander, però, è una possibilità. Sappiamo che anche il Liverpool lo segue con attenzione“.

Il dirigente ha anche aggiunto: “In Italia ci sono club che seguono Berge e il Napoli potrebbe essere uno di questi, ma ad oggi non abbiamo offerte concrete sul tavolo. Ad oggi, poi nelle prossime settimane le cose potrebbero anche cambiare. Quando abbiamo giocato contro di loro abbiamo comunque avuto un incontro molto piacevole con tutto il board della dirigenza azzurra e il loro direttore sportivo Giuntoli conosce molto bene i nostri calciatori, tra cui anche Sander. Berge in azzurro per gennaio? Non lo sappiamo“.