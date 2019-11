Calciomercato Lazio: Immobile potrebbe restare a vita

Ciro Immobile non si preoccupa di quanto sente attorno a se, l’attaccante della Lazio pensa solo a segnare con la maglia della formazione biancoceleste. I numeri del giocatore italiano sono sicuramente importanti e per il presidente Claudio Lotito perdere un talento del genere non è nei piani futuri.

Ed anche il diretto interessato ha fatto capire di non avere mai avuto in mente la possibilità di cambiare maglia. Immobile, infatti, ha dichiarato: “Sto bene qui, non c’è mai stato il pensiero di andare via. Non ci penso nemmeno. Ho comprato una casa, è sopra l’Olimpico, sarò più vicino allo stadio (risata, ndr). La città ci piace, è vicina al paese di mia moglie, è vicina alla mia città. E’ una buona soluzione per noi“.

Il calciatore ha anche fatto una considerazione a livello numerico, dopo avere raggiunto quota cento reti con la maglia del club romano: “Cento gol sono tantissimi, non mi fermo molto a pensarci perché ho altro in mente. Sono fatto così, vado oltre, punto nuovi obiettivi. Ne ho segnati tanti con la Lazio, ne ho anche sbagliati parecchi. Se ripenso ai 100 gol, guardando indietro, dico che sono davvero tanti“.