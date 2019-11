Calciomercato Fiorentina: Castrovilli pensa solo ai viola

La Fiorentina sa di avere in rosa alcuni giocatori che fanno gola a molti. Tra i papabili del mercato c’è l’attaccante Federico Chiesa che sembra intenzionato a fare i bagagli il prima possibile. Discorso diverso, invece, per il centrocampista rivelazione della formazione viola Gaetano Castrovilli.

Sul calciatore, esploso sotto la guida di Vincenzo Montella, si sono già concentrati molti osservatori di mercato. L’Inter starebbe valutando la possibilità di strappare il giovane talento alla Fiorentina, ma in terra toscana nessuno ha l’intenzione di cedere il giocatore. Michelangelo Minieri, procuratore del ragazzo, ha chiarito: “Quelle che stanno accadendo sono tutte cose positive“.

L’agente ha anche aggiunto: “Dopo il percorso di questi anni è un bellissimo momento ma la cosa importante è guardare avanti e puntare sempre a nuovi obiettivi. La Fiorentina ha investito su di lui e ci ha sempre creduto. E dopo i due anni in B il club ha mostrato a Gaetano il desiderio di prenderlo in seria considerazione in A. C’è stata la volontà da ambo le parti di partire con un certo tipo di contratto e di iniziare un percorso insieme. La Fiorentina, ripeto, ha creduto in lui, ed è normale andare avanti con i viola. Le voci e i sondaggi che ci sono stati su di lui lo rendono orgoglioso e contento ma ora Gaetano punta ad ottenere il massimo sul campo per se stesso e per il club: Il futuro? Se eventualmente ci sarà da riparlarne, lo faremo più avanti, ma tutti insieme, nel rispetto della Fiorentina: ora non è certo opportuno parlarne“.