Calciomercato Fiorentina: Castrovilli seguito dall'Inter

C’è un giocatore che a Firenze sta facendo impazzire le folle: stiamo parlando del centrocampista Gaetano Castrovilli. Il calciatore non era atteso da nessuno, ma in estate il tecnico Vincenzo Montella ha visto in lui qualità importanti e così lo ha consegnato al grande palcoscenico della Serie A con risultati sorprendenti.

Ora lo stesso calciatore è seguito con grande attenzione dai migliori club italiani ed europei e alla Fiorentina probabilmente qualcuno si starà iniziando a preoccupare. Il calciatore italiano dal canto suo non sembra minimamente preoccupato e pensa solo a fare del suo meglio con la maglia viola.

L’Inter si starebbe muovendo concretamente, ma in terra toscana nessuno vuole prendere in considerazione l’ipotesi di una cessione di Castrovilli. In merito ha detto la sua il Direttore generale della Fiorentina, Joe Barone: “Gaetano è un giocatore della Fiorentina, abbiamo rinnovato il suo contratto perché tutti noi crediamo molto in lui. Come ho sempre detto per tanti anni sarà un giocatore viola, lo vedo a Firenze in futuro“.