Lazio: Correa attacca chi lo critica

La Lazio è uscita vittoriosa dal difficile campo della Fiorentina, un successo che sa di rivincita per chi metteva in discussione il lavoro del tecnico Simone Inzaghi. Tra i protagonisti della sfida del “Franchi” anche l’attaccante Joaquin Correa, autore della prima rete dei biancocelesti.

Il calciatore ha preso la parola per attaccare: “Ultimamente si era parlato di me, avevo sbagliato un paio di gol. Io cercherò sempre di migliorare, continuerò a fare qualche errore ma cercherò sempre di migliorare. Dato che gioco con Ciro un po’ davanti dicono che sono un attaccante, ma io tutta la mia vita ho giocato in mezzo al campo come trequartista, qua sto imparando a giocare più vicino all’area“.

La punta laziale ha anche aggiunto: “Il mio rendimento? A volte ci sono periodi in cui non trovi la porta, non sei lucido, non sai come spiegartelo. Prima o poi però ne esco perché ci provo sempre, cerco di fare sempre meglio. Da quando sono arrivato ho cambiato un po’ posizione ma parto sempre da dietro perché è la mia caratteristica, sono più centrocampista“.