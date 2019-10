Supercoppa Femminile: Juventus Women-Fiorentina Women's 2-0, Girelli e Staskova decisive

La Juventus Women ricomincia da dove si era fermata. Dopo avere conquistato lo scudetto e la Coppa Italia nella passata stagione ha iniziato il nuovo anno sportivo nel modo migliore vincendo per la prima volta nella propria storia la Supercoppa italiana. Le giocatrici bianconere si sono imposte contro le avversarie della passata stagione, la Fiorentina Women’s.

La squadra allenata da Rita Guarino si presentava alla sfida del Dino Manuzzi di Cesena da sfidante, visto che nella scorsa edizione era stata la formazione toscana ad imporsi. Questa volta però la formazione torinese è stata in grado di fare suo il match mettendo le cose in chiaro fin dai primi minuti di gioco.

Dopo dieci minuti, infatti, è la solita Cristiana Girelli ad andare in rete. La Juventus Women potrebbe anche raddoppiare, ma la partita non trova ulteriori sussulti nonostante quattro opportunità per segnare il 2-0. La Fiorentina non riesce a rendersi pericolosa e per la squadra bianconera le cose sono più semplici del previsto. Al novantesimo arriva il raddoppio bianconero con Andrea Staskova, brava a farsi trovare al posto giusto al momento giusto. Per la Juventus Women è festa, mentre la Fiorentina Women’s deve ingoiare un’altra delusione.