ACF Fiorentina: Castrovilli felice dell'inizio di stagione in viola

Forse nessuno si sarebbe immaginato che Gaetano Castrovilli da Canosa di Puglia potesse diventare uno dei crack del calcio italiano e ovviamente della Fiorentina. Il centrocampista classe 1997 sta facendo un percorso di crescita incredibile, che in pochissimo tempo l’ha portato ad essere uno degli idoli del “Franchi”.

Il calciatore ha personalmente dichiarato: “E’ un momento magico per me ma anche per squadra e società. Attraversiamo un periodo bello e vogliamo continuare così. Non me lo aspettavo e devo ancora realizzare“. Castrovilli, anche grazie all’allenatore Vincenzo Montella che ha creduto nel suo talento, vuole restituire il favore con grandi prestazioni.

Il ragazzo ha detto: “I tifosi ci aiutano molto e ci rendono orgogliosi: oltre alla società, Barone e il presidente, anche loro ci seguono ovunque ed è come se ci dessero una mano. I modelli di riferimento? I miei idoli sono Ronaldinho e Kakà, impazzivo per questi due brasiliani. Ho DVD di entrambi. Possibile chiamata in Nazionale? Incrocio le dita, e se arriverà la dedicherò alla mia famiglia. Se tutto ciò sta accadendo lo devo a loro. Tanto, se non tutto, per i sacrifici che hanno fatto e quanto mi sono stati vicini. Mi hanno dato la forza di non mollare mai“.