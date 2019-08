Europa League, sorteggi 2019-2020: Lazio con tre insidie, Roma con Borussia Moenchengladbach

Dopo la Champions League anche l’Europa League ha effettuato i sorteggi per la fase a gironi. Sempre a Montecarlo nelle urne c’erano i nomi delle italiane Roma e Lazio che aspettavano di conoscere il loro cammino europeo. Tutto sommato le cose non sono andate troppo male visto che sono state evitate alcune squadra decisamente rischiose.

Roma e Lazio, inserite in prima fascia, sono finite rispettivamente nei gruppi E e J. Per la squadra giallorossa, guidata in panchina di Paulo Fonseca l’urna ha estratto i tedeschi del Borussia Moenchengladbach, il Basaksehir e il Wolfsberger. Girone decisamente facile che non dovrebbe creare particolari problemi.

Per la Lazio di Simone Inzaghi invece sono arrivati gli scozzesi del Celtic Glasgow, i francesi del Rennes e la formazione romena del Cluj. Il Manchester United è stato inserito nel gruppo L con Astana, Partizan Belgrado e AZ Alkmaar. Girone F importante vista la presenza di Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi e Vitoria Guimaraes.

EUROPA LEAGUE 2019-2020

TUTTI I GIRONI

GIRONE A: Siviglia, Apoel Nicosia, Qarabag, Dudelange

GIRONE B: Dinamo Kiev, Copenhagen, Malmoe, Lugano

GIRONE C: Basilea, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

GIRONE D: Sporting Lisbona, Psv Eindhoven, Rosenborg, Lask

GIRONE E: Lazio, Celtic Glasgow, Rennes, Cluj

GIRONE F: Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi, Vitoria Guimaraes

GIRONE G: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers Glasgow

GIRONE H: Cska Mosca, Lugodorets, Espanyol, Ferencvaros

GIRONE I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne, Olexandriya

GIRONE J: Roma, Borussia Moenchengladbach, Basaksehir, Wolfsberger

GIRONE K: Besiktas, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava

GIRONE L: Manchester United, Astana, Partizan Belgrado, Az Alkmaar