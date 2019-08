Calciomercato Lazio: Berisha soddisfatto non si muove

La Lazio sta continuando a lavorare sul mercato alla ricerca di un paio di giocatori che possano dare maggiori alternative al tecnico Simone Inzaghi. Il Direttore sportivo Igli Tare tiene monitorati tutti i paesi, con particolare attenzione al Belgio. Nel frattempo uno degli attuali giocatori della squadra biancoceleste ha fatto capire la propria intenzione di non muoversi da Formello.

Stiamo parlando di Valon Berisha che dopo una prima stagione senza troppe soddisfazioni personali ora è pronto a dare tutto il suo contributo. Il calciatore norvegese naturalizzato kosovaro classe 1993 ha spiegato: “Abbiamo tanti giocatori di qualità, c’è un buon tiki-taka, la squadra sale e pressa alto. Questo è molto importante, se si riconquista palla si può essere pericolosi e fare gol. Vedo questa differenza rispetto alla scorsa stagione“.

L’ex Salisburgo spera di essere impiegato con maggiore continuità, ma al tempo stesso pensa alla squadra e all’importanza di fare un bel gioco per ottenere ottimi risultati. Berisha ha detto: “È difficile per le altre squadre se pressiamo alti. E anche con i cross siamo molto pericolosi. Personalmente sto bene, mi sono allenato tutti i giorni, non sono più fuori“.