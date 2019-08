Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic e quei segnali d'addio

Sergej Milinkovic-Savic è il grande punto interrogativo della Lazio di Simone Inzaghi. L’allenatore continua nel lavoro in vista dell’esordio stagionale, ma con l’incognita legata al centrocampista che, in caso di offerta irrinunciabile da parte di un top club europeo, potrebbe ancora dire addio a Formello e ai compagni di squadra.

Il giocatore, così come confermato dal presidente dei biancocelesti Claudio Lotito, non è in vendita, ma non è neppure incedibile. La Lazio non ha bisogno di sanare i conti e non è costretta a vendere; solo il calciatore serbo potrebbe decidere di cambiare aria in casi del tutto particolari.

Milinkovic-Savic, che piace a Manchester United, Inter e Juventus, ha dichiarato: “Non ho mai detto che volevo andare via dalla Lazio. Non ho mai parlato di un possibile trasferimento al Manchester United, erano solo voci provenienti dai giornali. Non sono preoccupato, so che c’è tempo per un trasferimento. Se qualcosa deve accadere, accadrà, finora non c’è nulla e ci stiamo preparando alla prossima stagione. Nuovi impegni mi stanno aspettando nella Lazio“. Per il giocatore serbo potrebbero ‘bastare’ 80 milioni di euro.