Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic può ancora dire addio

Sergej Milinkovic-Savic è il grande nome dell’estate biancoceleste. Il centrocampista potrebbe infatti dire addio a Formello per trasferirsi in un grande club. Al momento non si parla molto del calciatore serbo anche perchè il suo nome era stato accostato al Manchester United quale possibile sostituto di Paul Pogba.

Al momento il francese è ancora al suo posto, ma occhio al destino di Milinkovic-Savic, visto che per lui si starebbero cominciando a scomodare anche realtà come quelle del Paris Saint-Germain e dell’Inter. Difficile però la pista nerazzurra nonostante alcune mosse in uscita volute dalla dirigenza di corso Vittorio Emanuele.

Il centrocampista continua a lavorare con il resto del gruppo senza pensare troppo alla notizie di mercato di questi giorni. Milinkovic-Savic ha ammesso di trovarsi bene alla corte del tecnico Simone Inzaghi e di essere pronto a dare il proprio contributo alla squadra anche nella stagione che sta per prendere il via. Claudio Lotito, numero uno della formazione romana, non appare intenzionato a vendere a tutti i costi, e questo rasserena e non poco l’intera tifoseria.