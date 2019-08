Lazio: Correa sta dimostrato tutto il suo valore

La Lazio di mister Simone Inzaghi non può certo ridurre il proprio pedigree a giocatori come Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile. La rosa biancoceleste sta dimostrando di avere altri grandi protagonisti come si sta rivelando in questo calcio estivo l’attaccante Joaquin Correa, arrivato a Roma nel 2018.

Per lui in campionato si contano 34 presenze e 5 gol, ma ora qualcosa potrebbe cambiare. I suoi gol nel precampionato fanno pensare molto, non solo la dirigenza, ma anche lo stesso tecnico che potrebbe decidere di gettarlo nella mischia con un minutaggio maggiore e in un ruolo più centrale a livello d’attacco.

Il classe 1994 argentino ex Siviglia, parlando di Lazio, ha detto: “Siamo in forma, la squadra sta bene fisicamente. Ho buone sensazioni. I miei gol? Cerco di puntare l’uomo, di fare qualcosa di diverso. Ogni tanto mi riesce, sono contento. Ma soprattutto sono felice dell’atteggiamento della squadra. Manca qualcosina da affinare”.