Calciomercato Lazio: Immobile vuole restare in biancoceleste

La Lazio del presidente Claudio Lotito ha degli obiettivi importanti, la volontà di arrivare a costruire un gruppo in grado di vincere e soprattutto di entrare a far parte dell’elitè del calcio internazionale grazie alla qualificazione alla Champions League. Un anno fa la squadra di Simone Inzaghi ci andò vicina, ma ad avere la meglio fu l’Inter.

Ora i biancocelesti sono nuovamente agguerriti e con lo stesso obiettivo, arrivare a conquistare uno dei quattro posti utili per la Champions League. Il presidente ha già detto i suoi propositi, propositi che dovranno trovare riscontro anche a livello di mercato. Il Direttore sportivo Igli Tare sta lavorando per arrivare ai migliori giocatori anche se rimane il grande punto interrogativo riguardante il futuro del centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic.

Nel frattempo arrivano notizie positive dall’altro campione della squadra, l’attaccante Ciro Immobile che ha deciso di confermarsi con la formazione romana anche per la stagione che sta per iniziare. Il giocatore ex Torino e Borussia Dortmund ha dichiarato: “A livello personale sono soddisfatto di quello che ho fatto, sono contento di essere alla Lazio e voglio raggiungere altri obiettivi qui. Sono molto felice d’aver tagliato dei record importanti insieme ai miei compagni, ma spero di poterne centrare altri in futuro“.