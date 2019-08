SPAL: Murgia ha scelto la squadra giusta per giocare

Alessandro Murgia, centrocampista della SPAL, ha fatto alcune considerazioni personali, sul lavoro intenso che si sta svolgendo agli ordini di mister Leonardo Semplici, ma anche di mercato. L’ex calciatore della Lazio, che nella Capitale non riusciva a trovare il giusto spazio per mostrare tutte le proprie qualità, ha chiarito una volta per tutte la sua scelta di indossare la maglia della squadra estense.

Il calciatore ha detto: “La nuova avventura alla SPAL? Sono molto entusiasta e molto carico, ho accettato questo progetto e questa avventura. Sono felice di essere tornato qui dopo sei mesi in cui ho giocato e trovato minutaggio. Voglio crescere e maturare ed aiutare la squadra a raggiungere obiettivi importanti“.

Murgia ha anche aggiunto: “In ritiro si lavora tanto, cerchiamo di migliorare tanti aspetti, sia fisici che tattici. Obiettivi? L’obiettivo primario resta la salvezza, ma vista la qualità della squadra possiamo ambire a qualcosa di più. Dobbiamo però restare con i piedi per terra. L’addio alla Lazio? Ho avuto la fortuna e la bravura di partire bene con i biancocelesti, ma sappiamo tutti che è una piazza importante ed il mister ha fatto delle scelte. Ho preferito mettermi in discussione, per trovare minutaggio: io adesso ho bisogno di giocare e crescere, per questo ho accettato con entusiasmo il progetto della SPAL“.