Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic via solo a una condizione

Il destino del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic è legato a quello di un altro giocatore di caratura internazionale. Stiamo parlando dell’ex juventino ed ora al Manchester United Paul Pogba che sembra intenzionato a lasciare i “Red Devils” per indossare la prestigiosa maglia degli spagnoli del Real Madrid.

Gli iberici sono il desiderio del calciatore transalpino che al “Santiago Bernabeu” potrebbe avere l’opportunità di essere allenato dal suo connazionale Zinedine Zidane. La Lazio, dal canto suo, non è preoccupata da una eventuale cessione di Milinkovic-Savic, ma, al tempo stesso, l’addio del giocatore non è obbligatorio.

E’ stato lo stesso presidente biancoceleste Claudio Lotito ha fare presente la situazione: “Se spero che l’offerta per Milinkovic non arrivi? Io non spero niente, non mi sono posto il problema. Per fortuna non dobbiamo vendere per fare mercato. Soddisfatto del mercato? Lo diranno i risultati, sicuramente c’è un bel gruppo coeso. In passato, con tutto il rispetto, la Lazio ha sempre avuto precarietà. Oggi facciamo mercato con assoluta tranquillità, liberi di decidere. In termine di struttura ed organizzazione abbiamo avuto una crescita esponenziale“.