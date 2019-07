Calciomercato Lazio: Simone Inzaghi parte del progetto

La Lazio sta lavorando alla rosa della prossima stagione con una certezza chiamata Simone Inzaghi. L’allenatore, dopo essere stato vicino alla Juventus, ha firmato il prolungamento del contratto con il club bianconceleste del presidente Claudio Lotito, un segno di appartenenza a un progetto importante e duraturo.

Il vice-allenatore biancoceleste Massimiliano Farris parlando della Lazio ha detto: “La parole entusiasmo mi piace, nello staff in questi giorni avevamo già questa sensazione. Anche i tifosi che ci fermano ci dicono che vedono molto entusiasmo in campo, il gruppo si è compattato ancora di più con il ritorno di Radu. L’entusiasmo della gente ci dà ancora più carica. C’è un approccio diverso, ripartiamo dalla vittoria della Coppa Italia che rimane nella storia del club. Ripartiamo però anche dall’ottavo posto, un piazzamento non in linea con le potenzialità di questa squadra“.

Farris ha anche aggiunto: “Inzaghi? Il contatto con Inzaghi è sempre stato quotidiano, la scorsa stagione siamo arrivati stanchi dopo tante partite. A Simone gli accostamenti hanno fatto piacere ma lui ha questi colori dentro. Inoltre ci siamo subito detti che il lavoro qui alla Lazio non era finito e così siamo ripartiti più determinati che mai“.