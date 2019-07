Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic verso il Manchester United

Solo alcuni giorni fa il presidente della Lazio Claudio Lotito aveva aperto alla cessione del suo miglior giocatore, quel Sergej Milinkovic-Savic che ha sempre attirato su di se le attenzioni delle big d’Europa. Il club biancoceleste è pronto a dare il via libera al serbo, ma solo per la giusta offerta economica.

Claudio Lotito, come sottolineato, aveva anticipato: “Oggi la Lazio è un punto d’arrivo, prima era un club di passaggio. Lo scorso anno ho combattuto per non far partite Milinkovic, quest’anno ho meno armi ma non stiamo lavorando per privarcene. Anzi, sarà lui a decidere che tipo di approdo deve avere. Ha giuste e corrette ambizioni, non vogliamo tarpargli le ali. Vuole un club tra i primi 10 al mondo. Speriamo si creino le condizioni per diventare presto noi uno di quei top club. Prezzo? Uno ha un prezzo quando lo si mette in vendita. Le condizioni le decidiamo noi”.

Condizioni che la Lazio avrebbe praticamente definito con i vertici del Manchester United. La società inglese, infatti, starebbe per chiudere l’acquisto per tutelarsi da quello che dovrebbe poi essere il passaggio di Paul Pogba alla corte del Real Madrid di Zinedine Zidane. Milinkovic-Savic dovrebbe indossare la maglia dei “Red Devils” per una cifra complessiva (bonus compresi) di 80 milioni di euro, cifra inferiore rispetto alle richieste del passato, ma sicuramente congrue con quanto fatto dal giocatore nell’ultima stagione.