Calciomercato Lazio: Hinteregger finisce nel mirino di Tare

Martin Hinteregger, difensore centrale di proprietà dell’Eintracht Francoforte, potrebbe essere uno dei prossimi colpi di mercato della Lazio del presidente Claudio Lotito. Mentre da un lato la dirigenza biancoceleste sta cercando di piazzare il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic dall’altro è in atto anche un sondaggio per alcuni giocatori che a Formello potrebbero arrivare.

E’ proprio il caso del classe 1992 di Feldkirchen in Karnten, che nell’ultima stagione ha militato in prestito all’Augusta. Il ragazzo, nazionale austriaco, piace per la retroguardia visto che oltre a giocare come centrale è anche in grado di ricoprire il ruolo di terzino sinistro. Il calciatore è stato già sondato dalla dirigenza romana, così come ammesso dai vertici dei teutonici.

“Sappiamo tramite il ragazzo che la Lazio è interessata. Può partire e, per filosofia, non tratteniamo atleti di fronte a offerte congrue di società che garantiscano presenze europee“, ha dichiarato apertamente il Direttore sportivo dell’Augsburg Steffen Freund, confermando le mosse del Direttore sportivo laziale Igli Tare.