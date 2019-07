Calciomercato Lazio: Yazici potrebbe restare al Trabzonspor

Per la Lazio potrebbe essere arrivato il momento di sostituire il centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore sembra destinato a lasciare la Capitale per trasferirsi al Manchester United, ma attenzione anche a quelle che potrebbero essere le sorprese dei prossimi giorni. Nel frattempo la dirigenza biancoceleste sta lavorando per il futuro a nomi che potrebbero far comodo agli schemi tecnici di Simone Inzaghi.

Tra i calciatori che potrebbero fare un viaggio di sola andata verso Formello c’è Yusuf Yazici, calciatore attualmente in forza alla formazione turca del Trabzonspor. Per parlare del futuro del trequartista turco è intervenuto lo stesso presidente del club di Trebisonda, Ahmet Agaoglu, che ha fatto capire come non sia così importante vendere i giocatori più rappresentativi.

“Yazici non ha ancora mostrato il suo vero valore. Lui, Abdulkadir Omur e altri giovani rappresentano i nostri gioielli. Chiunque sia interessato a loro, che sono il nostro patrimonio più prezioso, deve presentare un’offerta adeguata. Finora questo non è successo, poi non so cosa avverrà nei prossimi giorni. Non abbiamo la necessità di incassare soldi, se avessimo voluto vendere lo avremmo fatto quando avevamo maggiori difficoltà economiche. I nostri giovani non sono soltanto dei giocatori, ma i rappresentanti del nostro progetto. L’eventuale cessione non può essere considerata come un normale trasferimento di un giocatore“, ha detto il numero uno turco.