Lazio: Marusic crede nel progetto biancoceleste

La Lazio del presidente Claudio Lotito sta continuando a lavorare in vista della prossima stagione. Il Direttore sportivo Igli Tare, dopo aver rifiutato la proposta del Milan, sta continuando a sondare il mercato alla ricerca di di giocatori che possano alzare il tasso tecnico del gruppo a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

La squadra ha abbracciato il nuovo arrivato Manuel Lazzari, giocatore che potrebbe diventare un concorrente sulla fascia per Adam Marusic. Ma l’esterno laziale non sembra essere troppo preoccupato: “Lazzari? Nel calcio la concorrenza è normale: Lazzari è un bravo ragazzo ed un ottimo giocatore, devo migliorarmi per fare meglio, lo so, vedremo cosa accadrà. Siamo tutti veloci, in rosa ci sono molti elementi sono di alto valore“.

Marusic ha anche aggiunto: “Spero nella prossima stagione di poter stare meglio atleticamente. Con mister Inzaghi sono cresciuto tanto tatticamente, qui in Italia si studia molto questo aspetto ma posso ancora migliorare. L’approccio è come sempre positivo, lavoriamo al 100% sulla forza e sulla corsa, è molto importante in questo momento della stagione. Siamo un grande gruppo, qui siamo tutti contenti e vogliosi. Il prossimo anno dobbiamo migliorare la classifica, speriamo di centrare le prime quattro posizioni valide per la Champions: dobbiamo lavorare tanto e migliorare“.