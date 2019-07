Calciomercato Fiorentina: Chiesa non sarà ceduto

In casa viola in questo momento a tenere banco è il futuro di Federico Chiesa, attaccante per il quale le proposte economiche sono molte. La dirigenza della Fiorentina ha confermato che non c’è nessuna intenzione di cedere il giocatore e che la volontà è quella di confermarlo come bandiera della squadra toscana.

Il nuovo proprietario Rocco Commisso, prendendo la parola, ha fatto capire a tutti che il futuro del giocatore della Nazionale azzurra è strettamente legata a quella dei “Gigliati”. In questo momento per il ragazzo ci sarebbe l’offerta della Juventus, proposta che proprio Chiesa avrebbe già accolto positivamente.

Difficile però che i bianconeri affondino il colpo per creare attriti con il club viola. Se la Fiorentina non vorrà cedere Chiesa allora la Juventus si ritirerà. Anche l’allenatore dei “Gigliati”, Vincenzo Montella, in merito all’attaccante italiano ha detto: “Il presidente Commisso è stato chiaro sia privatamente che pubblicamente sul suo futuro e mi fa molto piacere. Federico è un calciatore forte che può crescere e lo farà ancora con noi“.