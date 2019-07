Calciomercato Udinese: Barak pronto a dare tutto

Uno dei giocatori di maggiore talento dell’Udinese nella passata stagione non è stato in grado di dare il massimo per colpa di continui problemi fisici. Il giocatore in questione è Antonin Barak, centrocampista con qualità offensive importanti tanto che per lui si erano interessate società del calibro di Lazio e Juventus.

Per il calciatore, però, è il momento di guardare avanti con positività e puntare a una stagione importante con la maglia dell’Udinese. Barak ha dichiarato: “Sto bene. Ho superato le visite e nelle ultime due settimane dell’anno scorso mi ero allenato con la squadra. Sono senza problemi e sono contento quando la gente mi chiede come sto, se giocherò. Ora lo sono ancora di più perché posso rispondere che, sì, sono pronto e posso giocare“.

Il giocatore ceco classe 1994 ha anche aggiunto: “Spero che possano vedere un’Udinese più forte dell’anno scorso. Speriamo di fare bene e regalare a tutti un grande sorriso. Vogliamo fare punti sin da subito, come cominci è importante perché poi puoi giocare più libero, senza stress, e questo sarebbe importante per noi“.