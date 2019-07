Toni Duggan: l'attaccante del Barcellona vuole solo vincere

L’Inghilterra agli ultimi campionati del Mondo di calcio femminili in Francia non si è affatto comportata male, ma la speranza era quella di andare decisamente più avanti. Tra le grandi protagoniste britanniche non si può dimenticare Toni Duggan giocatrice dalla grande esperienza che ha dato il proprio apporto.

La calciatrice classe 1992 di Liverpool, attualmente indossa la maglia del Barcellona con la cui maglia ha collezionato 26 presenze e segnato 11 reti. L’attaccante in carriera ha vinto la FA Women’s Super League 1 in Inghilterra (2016) con la maglia del Manchester City. In precedenza la Duggan ha vestito la maglia dell’Everton dove sono arrivati numeri importanti viste le 17 reti in 40 partite giocate.

L’attaccante ha un palmares di tutto rispetto visto che sempre in terra inglese, ma con la maglia dell’Everton ha conquistato la FA Women’s Premier League Cup nel 2007 e nel 2008, così come la Liverpool County FA Cup. Con la sua attuale squadra, il Barcellona, ha invece conquistato la Coppa della Regina nella passata stagione.