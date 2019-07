Calciomercato Fiorentina: Biraghi pronto per il nuovo progetto

Cristiano Biraghi, divenuto un punto di riferimento della Fiorentina, ma soprattutto della Nazionale azzurra di Roberto Mancini, è inseguito da molti top clubs, ma il suo pensiero lo tiene ancorato al nuovo progetto del club viola che con l’arrivo del patron Rocco Commisso ha praticamente rilanciato le ambizioni della squadra toscana.

Proprio il difensore esterno, parlando di mercato ha chiarito la sua posizione: “Ora sono concentrato sul recupero. Ho parlato con Pradè che mi ha detto che faccio parte del progetto e sono contento. Ho rifiutato il Milan l’anno scorso e non penso al futuro. Io voglio un progetto serio e a Firenze sto bene. In testa ho solo il ginocchio e voglio recuperare il più in fretta possibile. Non vedo l’ora di rientrare“.

Biraghi ha anche aggiunto: “Il nuovo progetto? Per me era serio anche quello vecchio, altrimenti sarei andato via. Ora c’è grande entusiasmo ed è una buona base per ripartire. Ci vuole pazienza. C’è da formare la squadra. C’è chi va via e chi rimane. Noi che siamo qui, lavoriamo al massimo. Il gruppo è entusiasta. Abbiamo recuperato ciò che avevamo perso l’anno scorso“.