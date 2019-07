Calciomercato SPAL: Petagna e Fares non sono tra i partenti

La SPAL, dopo la salvezza della passata stagione, sta preparando i colpi di mercato per questa sessione estiva. Manuel Lazzari non ha ancora salutato, ma è come se fosse già lontano (la trattativa con la Lazio è in stato avanzato) ed altri dei giocatori migliori della rosa sono nel mirino delle big. Tra questi Andrea Petagna è quello che ha più mercato in assoluto.

Ma il Direttore sportivo della SPAL, Davide Vagnati, ha cercato di rasserenare tutto l’ambiente sottolineando: “Il nostro mercato non è su Fares, che non pensiamo di cedere. Se Lazzari partirà, difficilmente ci priveremo di altri elementi, a meno che non arrivino offerte veramente irrinunciabili. La sostenibilità dell’azienda è tra i nostri obiettivi, ma ad essa va ovviamente coniugata la salvezza“.

Il dirigente della società estense ha aggiunto: “Anche per Petagna vale lo stesso discorso. Quando investimmo su di lui, qualcuno ci prese per pazzi, ma noi avevamo intuito da subito la gran voglia di fare bene che aveva. Lui è stato bravo a metterla in pratica, noi a fare un investimento che si è rivelato giusto“.