Udinese: Jajalo felice del trasferimento in Friuli

Con un Palermo in seria difficoltà ecco che i pezzi da novanta hanno cominciato a fare i bagagli. Mato Jajalo, centrocampista di qualità della formazione rosanero fino alla passata stagione, ha salutato la piazza siciliana trasferendosi all’altro capo della penisola, a Udine, dove i bianconeri del presidente Pozzo lo hanno voluto fortemente.

Il calciatore, parlando del suo trasferimento all’Udinese, ha sottolineato: “Prima di tutto devo dire che sono contento di questa avventura. Non era il primo tentativo, ma ora tutto si è sistemato e ho firmato. Il mio lavoro è quello di allenarmi, poi sta all’allenatore decidere. La motivazione e la dedizione contribuiscono a ottenere buoni risultati“.

Il calciatore bosniaco si è anche soffermato su un difficile e complicato addio al Palermo, chiarendo: “In Sicilia ho trascorso quattro anni molto belli. Nella vita non sai mai cosa ti aspetta e un calciatore può cambiare squadra quasi in ogni momento, ma me ne sono andato senza rancore, sono stati quattro anni bellissimi“.