Calciomercato Lazio: Samatta pronto a lasciare il Genk

Che Lazio vedremo a partire dal prossimo mese di Agosto? Il presidente Claudio Lotito sembra avere le idee molto chiare tanto che le prime dichiarazioni sono arrivate per quei giocatori che dovranno dire addio a Formello. Luis Alberto e Milinkovic-Savic sembrano destinati ai saluti, ma è certo che al loro posto arriveranno calciatori di sicuro valore.

Tra i nomi accostati in queste ore alla dirigenza biancoceleste c’è anche quello di Mbwana Samatta, attaccante di proprietà del Genk che sembra pronto a cambiare aria e soprattutto ad accettare la corte di un club di primissimo livello. La Lazio non gioca la Champions League, ma in questo momento il classe 1992 sembra essere comunque interessato.

Con 32 reti segnate nell’ultimo campionato belga Samatta si presenta al meglio. La punta, parte della Nazionale della Tanzania, ha detto: “Per ora non posso parlare di un mio trasferimento, ma di certo non mi vedo ancora nel Genk. Attualmente sono in corso delle trattative, potrò dire di più quando ci sarà una fumata bianca. Prego Dio affinché il mio desiderio di partire sia esaudito, ma oggi ho ancora un contratto con il Genk“.