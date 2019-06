Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic destinato alla Juventus

Alla Lazio c’è grande attenzione per il calciomercato in entrata, ma una mossa importante potrebbe esserci anche in uscita. Il presidente Claudio Lotito, sempre attento alle giuste offerte economiche, starebbe vagliando con particolare attenzione quella proveniente, si dice, dalla Juventus per Sergej Milinkovic-Savic.

Il calciatore serbo sembra voler cambiare aria e proprio il numero uno dei biancocelesti ha fatto capire che nessuno viene trattenuto contro il proprio volere. Lotito ha parlato di mercato in uscita e di Milinkovic-Savic: “Alla Lazio teniamo solo chi ha il piacere di restare. Se vorrà intraprendere nuove avventure, non ci opporremo“.

Sempre il presidente, imbeccato sul possibile costo del cartellino del centrocampista, ha anche aggiunto: “Mi limito a ricordare che è stato giudicato come il migliore centrocampista della Serie A“. La Juventus vuole il giocatore e sembra pronta ad accontentare la dirigenza romana anche se il Direttore sportivo bianconero Fabio Paratici cercherà di inserire nella trattativa quanche contropartita tecnica.