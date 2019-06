Calciomercato Lazio: Durmisi potrebbe cambiare aria

Una Lazio volenterosa e affamata di risultati importanti ha confermato in panchina un tecnico di carattere come Simone Inzaghi. Per il presidente Claudio Lotito si è trattato di un passo fondamentale verso la credibilità della società nei confronti della tifoseria. Qualcuno sa che almeno un top player della squadra potrebbe partire, ma questo sembra contare poco.

Sergej Milinkovic-Savic, infatti, appare decisamente più lontano degli altri giocatori biancocelesti dalla squadra anche perchè per lui si starebbe muovendo con insistenza la Juventus. Il Direttore sportivo bianconero Fabio Paratici starebbe gettando le basi per il passaggio del serbo a Torino.

Intanto anche un altro giocatore potrebbe essere destinato a lasciare il ritiro di Formello. Stiamo parlando di Riza Durmisi, centrale danese di origini albanesi della Lazio che ha sottolineato: “Nella mia carriera ho sempre fatto solo dei passi avanti, potrebbe servire farne uno indietro per ripartire. I problemi in fase difensiva? È chiaro che io sia un terzino offensivo e possa migliorare ancora in difesa, ma ho giocato in squadre come Brondby, Betis e Lazio, evidentemente non sono andato così male. Ho ancora tanta fame, voglio dimostrare di meritare questi livelli“.